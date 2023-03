1700-fache Enttäuschung bei Kitaplatz-Vergabe in Münster

Am Donnerstagmorgen hat die Stadt Münster den Kita-Navigator wieder offiziell in Betrieb genommen. Bereits am Tag zuvor hatte die Stadt in einer E-Mail an alle Eltern darauf hingewiesen. Eine Frage war dabei allerdings offen geblieben.

In der städtischen Mitteilung von Mittwoch waren hohe Prozentzahlen aufgetaucht. 92 Prozent der Familien etwa, die beim ersten, zunächst gestoppten und schließlich zurückgenommenen Verfahren einen Platz erhalten hatten, hätten auch im zweiten Anlauf einen Platz zugeteilt bekommen, teilte die Stadt vorab mit. 81 Prozent der Familien sogar an der gleichen Kita.

Noch besteht Hoffnung auf einen Platz

Doch längst nicht alle Eltern verstanden diese Ausführungen der Stadtverwaltung, so war es den sich in den vergangenen Wochen gebildeten Elternforen zu entnehmen, richtig. Das lag vor allem daran, dass eine Zahl fehlte. Sie lautet 2305. So viele Betreuungsplätze nämlich wurden über den Kita-Navigator verteilt. Anmeldungen auf Betreuungsbedarf eines Kindes hatte es derweil 4040 gegeben.

Im Ergebnis heißt das für den Moment, dass mehr als 1700 Familien leer ausgegangen sind. Wie viele Eltern aber letztlich wirklich von einer ausbleibenden Betreuungsplatzzusage betroffen sein werden, könne noch nicht abschließend beantwortet werden, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Noch stünden das Nachrückverfahren sowie Platzvergaben in der Kindertagespflege aus, schreibt die Stadtverwaltung dazu auf Anfrage unserer Redaktion.

Es fehlen viele Betreuungsplätze in Münster

Bereits im Vorfeld der Vergabe war deutlich geworden, dass im kommenden Kita-Jahr viele Betreuungsplätze fehlen werden. Aufgrund des Fachkräftemangels hatten alleine rund 350 eigentlich zur Verfügung stehende Kitaplätze nicht in das Angebot des Kita-Navigators mit aufgenommen werden können.