Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der Kita-Navigator hat in Münster keine Freunde mehr. In Elternkreisen sowieso nicht, aber auch Politik und Verwaltung sind der Software offenbar nicht mehr wohlgesonnen und suchen nach Alternativen.

Die Situation um die Kinderbetreuung rückt mehr und mehr auch in den Fokus der lokalen Politik.

Der Kita-Navigator ist nicht erst seit der Panne im Februar in Münster ein Thema. Schon seit Jahren gab es immer wieder Diskussionen um die vom Zweckverband ITK Rheinland programmierte Software. Doch mit dem Stopp des aktuellen Vergabeverfahrens, welches in dieser Woche neu gestartet werden soll, könnte die Geduld der Verantwortlichen in Münster aufgebraucht sein. Darauf zumindest deutet unter anderem nun ein Antrag aus der Politik hin.