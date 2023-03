Kita-Navigator wieder freigegeben 

Die Panne war riesig: Aufgrund einer fehlerhaft programmierten, aber für die Vergabe relevanten Reihenfolge bezüglich des Betreuungsbedarfs hatte die Stadtverwaltung das Vergabeverfahren im Februar gestoppt. Am Mittwoch teilte die Stadt Münster mit, dass sie gemeinsam mit der beauftragten externen Softwarefirma die Neukonfiguration am Kita-Navigator abgeschlossen und das System wieder freigegeben habe. „Ab Donnerstag, 9. März, werden aus dem System Zusagen an die Familien verschickt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für das Kindergartenjahr 2023/24, das am 1. August beginnt, sind in Münster über den Kita-Navigator 4040 Kinder im Alter von null bis unter sechs Jahren vorgemerkt; das sind 761 weniger als im Vorjahr.

Die Neuberechnung führt wie erwartet in einigen Fällen zu Abweichungen beim Betreuungsumfang (45 Stunden, 35 Stunden mit Verpflegung, 35 Stunden ohne Verpflegung, 25 Stunden), bei der Kita-Zuweisung sowie bei den grundsätzlichen Zusagen. Insgesamt 144 Kinder, die im ersten Durchlauf noch eine positive Rückmeldung erhalten hatten, bleiben im neuen Verfahren ohne Zusage. 192 Kinder, die vor dem Aussetzen des Kita-Navigators zunächst leer ausgegangen waren, erhalten dagegen einen Kita-Platz.

Eltern müssen bis zum 24. März den angebotenen Platz zu- oder absagen. Wird das Angebot nicht angenommen, vergeben die Kitas den Platz neu. Mitte April ist das Nachrückverfahren der Kitas voraussichtlich beendet. Für Kinder unter drei Jahren können Eltern ihre Kinder ebenfalls noch im Kindertagespflege-Navigator vormerken.

Nicht alle behalten Platzzusage

Fast 92 Prozent der Familien erhalten weiterhin eine Platzzusage. Rund 81 Prozent behalten ihren Platz in der im ersten Vergabeverfahren angegeben Kindertageseinrichtung. In einigen Fällen gibt es allerdings Abweichungen bezüglich des Betreuungsumfanges.

Keine Abweichungen vom ersten Ergebnis gibt es für 75 Prozent. Für diesen Anteil der Familien bleibt die zugesagte Kita sowie der zugesagte Betreuungsumfang identisch. 269 Betreuungsverträge, die vor dem Aussetzen des Kita-Navigators von Eltern und Einrichtungen unterschrieben wurden, bleiben gültig.

Die Vermittlung von Geschwisterkindern und Zwillingskindern wird derzeit gesondert geprüft, um – soweit dies möglich ist – eine gemeinsame Betreuung zu gewährleisten. Dies gilt auch bei Geschwisterkindern, bei denen ein Geschwisterkind bereits eine Kita besucht. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien befindet sich dazu in Gesprächen mit den Kindertageseinrichtungen. Eine verbindliche Zusage, dass dies in allen Fällen gelingt, kann das Amt aktuell noch nicht geben.

Fragen zum Vergabeverfahren

Eltern, die Fragen zum Vergabeverfahren haben, können sich unter folgenden Rufnummern melden: 0251-492-5108 oder 0251-492-5176 oder 0251-492-5553 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags zwischen 14:30-18 Uhr).

Wegen fehlerhafter Vermittlungsergebnisse hatte die Stadt Münster den Kita-Navigator am 13. Februar 2023 ausgesetzt. Eine gemeinsame Analyse mit der zuständigen Softwarefirma hatte ergeben, dass die für den Abgleich relevante Reihenfolge der gewünschten Betreuungszeiten fehlerhaft konfiguriert war. Statt einer Sortierung ausgehend vom größten Betreuungsumfang wurde die Verteilung ausgehend vom niedrigsten Umfang ausgeführt. Geprüft wurden zudem Rückmeldungen zu Geschwisterkindern, Zwillingen und Kindern, die aktuell in der Kindertagespflege betreut werden.