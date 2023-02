Hunderte Kitaplätze wegen Personalmangels nicht vergeben

Zum kommenden Kita-Jahr werden alleine wegen des Fachkräftemangels hunderte Kitaplätze in Münster nicht vergeben werden können. Die Jugendamtsleiterin stellte die Kommunalpolitik am Tag der Kitaplatzvergabe auf „einen dauerhaften Mangel“ ein.

Kita-Plätze in Münster sind knapp. Zum neuen Kita-Jahr könnten hunderte Plätze nicht vergeben werden.

Am Tag der Kitaplatzvergabe platzte im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien die sprichwörtliche Bombe: 351 Plätze werden – nach aktuellem Stand – in den bestehenden Einrichtungen nicht besetzt werden können, hieß es am Donnerstag.