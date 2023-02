Nur 56 Prozent der Suchenden haben bislang einen Kitaplatz

In Münster können zum neuen Kita-Jahr hunderte Kita-Plätze nicht vergeben werden. Die Jugendamtsleiterin Sabine Trockel nennt weitere Zahlen zur Kitaplatz-Vergabe. Auch aus der Kommunalpolitik gibt es Reaktionen auf den Mangel an Betreuungsangeboten.

Mangel an Betreuungsangebot

In Münster fehlen hunderte Kita-Plätze.

Am Freitag, einen Tag nach der für viele Eltern im Stadtgebiet so unbefriedigenden Kitaplatz-Vergabe, hat die Jugendamtsleiterin Sabine Trockel gegenüber unserer Redaktion weitere Zahlen genannt. Insgesamt hätten im Kita-Navigator etwas mehr als 4000 Erziehungsberechtigte für ihr Kind einen Kitaplatz gesucht. Von den zur Verfügung stehenden Plätzen (etwa 2600) seien aus technischen Gründen am Donnerstag etwa 2250 vergeben worden. Neben der sich hieraus ergebenden Differenz, rechnet Trockel noch mit zusätzlichen Plätzen, die ins System eingespeist werden können, weil erfahrungsgemäß nicht alle Eltern ihren Platz annehmen würden.