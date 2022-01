Klaus Hermann möchte durch den Dschungel von Panama wandern

Klaus Hermann, 49-jähriger Unternehmer aus Münster, wird ab dem 17. Januar den Darién Gap in Panama durchwandern. Der Darién gilt als das dichteste Dschungelgebiet Lateinamerikas. Eine enorme Vielfalt an Tieren und Pflanzen und nicht wenige Gefahren werden mit dem wunderschönen Dschungel verbunden.

So gibt es dort zum Beispiel die Terciopelo Lanzenotter, die für den Großteil tödlicher Schlangenbisse in Mittelamerika verantwortlich ist. Dazu bis zu viereinhalb Meter lange Spitzkrokodile, Jaguare, Würgeschlangen, den größten Greifvogel der Welt, die Harpyie, und vieles mehr. Der Darién ist zudem für seine Routen bekannt, die von bewaffneten Schmugglern und Menschenschleusern genutzt werden.

Vereinsgründung und Klimawandel

Wieso begibt man sich freiwillig in eine solche Region, wandert zehn bis zwölf Tage mit 25 Kilogramm schwerem Rucksack bei tropischen Temperaturen, einhundert Prozent Luftfeuchtigkeit und bis zu 1400 Höhenmetern pro Tag? Klaus Hermann möchte mit dieser Aktion auf den von ihm gegründeten Verein „tree4tree“, der weltweit Klima- und Aufforstungsprojekte unterstützt, sowie den Klimawandel hinweisen, schreibt der Münsteraner in einer Pressemitteilung. Seine Einschätzung zu der Reise: „Der Klimawandel ist viel gefährlicher als das, was ich in Panama tun werde. Wir müssen als Gesellschaft umdenken und Dinge tun, die wir bisher nicht gemacht haben. Nur so können wir das Schlimmste verhindern.“

Klaus Hermann Foto: Klaus Hermann (Jahrgang 1972) war in der Vergangenheit mit mehreren Comedy- und Kabarettprogrammen deutschlandweit zu sehen, ist zweifacher Deutscher Meister im Taekwondo, Buchautor und Abenteurer und Gewinner der TV-Show „Schlag den Raab“. ...

Der Versicherungsmakler aus Münster will aber noch mehr. Er hat nach eigenen Angaben jede Menge Sponsoren gefunden, die je gelaufenen Kilometer einen festen Betrag für zwei Projekte seines Vereins zahlen werden. Über 25.000 Euro sind bereits zugesagt. Hiermit soll ein Aufforstungsprojekt in Panama finanziert und zusätzlich ein Brunnen in Malawi gebohrt werden. Das, so Hermann, gebe noch einmal einen besonderen Motivationsschub. Um alle Emissionen seines Fluges und der Vorbereitungen zu kompensieren – und als Anschub –, gibt Hermann selbst 5000 Euro dazu.

Training in den Baumbergen und im Teutoburger Wald

Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Allmorgendliche Liegestütze, Kniebeugen und Klimmzüge direkt nach dem Aufstehen und abends wird dann noch Spanisch gelernt, um sich einigermaßen vor Ort verständigen zu können. Zum Training war der Münsteraner bereits in Slowenien, Italien, mehrfach in Österreich und natürlich auch in der heimatlichen Region unterwegs. Die Baumberge und auch der Teutoburger Wald wurden zigfach genutzt, um mit einem halben Zentner Gewicht die Anstrengungen zu simulieren, die den vierfachen Familienvater in Lateinamerika erwarten.

Ihm sei dabei bewusst, dass die Herausforderungen in Panama noch einmal deutlich größer sind, als es die Bedingungen in unseren Breitengraden ermöglichen. Dort kämen Hitze, Hunger, Durst und unzählige Moskitos hinzu. Auch das Übernachten in der Hängematte mitten im Dschungel werde alles andere als einfach.

Hermann besiegte einst Stefan Raab im TV

Am 14. Januar startet der Flieger von Amsterdam nach Panama City. Dort wird sich Kampfsportler Hermann, der schon Stefan Raab in seiner Sendung „Schlag den Raab“ besiegen konnte, drei Tage akklimatisieren, bevor es dann mit dem Bus und dem Boot in den Dschungel geht. Die Rückkehr ist für den 3. Februar geplant.