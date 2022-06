Warum ein Sattelüberzug, der eigentlich Münsters Fußballfans begeistern sollte, nun in Oldenburg für Stimmung sorgt.

Vor vier Wochen hat nicht nur Preußen Münster den sicher geglaubten Aufstieg verpasst. Den Fußballern fehlten am Samstag vier Tore, den Sozialdemokraten am Wahltag darauf zum Wiedereinzug in die NRW-Staatskanzlei unerwartet viele Prozentpunkte.