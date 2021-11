Kleintransporter kollidiert mit Baum - Münsterstraße voll gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Münsterstraße: Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Dienstagvormittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Straße ist derzeit noch voll gesperrt.

Auf der Münsterstraße hat es am Dienstagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Kleintransporter in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Führerhaus befreien. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus.

Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar. Die Münsterstraße ist wegen des Unfalls seit etwa 11 Uhr zwischen Mondstraße und Freckenhorster Straße gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, den Bereich zu umfahren.