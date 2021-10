Klimabewegung will weiter Druck machen

In Berlin beginnen die Koalitionsverhandlungen – und die Initiative „Fridays For Future“ will Druck auf die Parteien SPD, Grüne und FDP machen. Während in Berlin eine großer Streik veranstaltet wird, gibt es auch in Münster einen Demonstrationszug.

Demo in Münster

Auch am Freitag (22. Oktober) soll es in Münster wieder einen Klimastreik geben.

Am Freitag (22. Oktober) findet in Berlin der nächste globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Dieser ist Teil der Aktionstage „Gerechtigkeit jetzt“. Auch aus Münster reist eine Gruppe Unterstützer nach Berlin.

Gleichzeitig findet in Münster eine Solidaritätskundgebung statt. Der Demonstrationszug wird um 15 Uhr am Hauptbahnhof beginnen und an den münsterischen Parteizentralen von SPD, Grünen, CDU und FDP entlang zum LWL-Museum führen.

"Es wird weiterhin Druck von der Straße brauchen"

„Nach Abschluss der Sondierungsgespräche in der vergangenen Woche und der mittlerweile erfolgten Zustimmung aller beteiligten Parteien zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ist leider klar: Es wird weiterhin den Druck von der Straße brauchen“, erklärt Vincent Heitzer von der Ortsgruppe Münster von Fridays for Future.