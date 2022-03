Klimawandel, Corona, Krieg in der Ukraine: Rezepte gegen die Angst

Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab: Klimawandel, Corona, Krieg in der Ukraine. Prof. Nexhmedin Morina von der Uni Münster erläutert, welche Folgen das für Menschen hat – und was sie gegen die psychische Dauerbelastung machen können.

Klimawandel, Corona, Krieg: Was machen all diese Krisen mit den Menschen?

Klimawandel, Pandemie – und jetzt auch noch der russische Angriffskrieg in der Ukraine, von dem niemand weiß, ob er auf weitere Länder übergreifen wird. Was macht diese Zeit, in der es kaum einen Tag ohne Hiobsbotschaften gibt, mit den Menschen? Darüber haben wir mit Nexhmedin Morina gesprochen, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Münster.