Stadt will 46 Gebäude energetisch sanieren

Die Stadt will bis 2030 in ihren Gebäuden 50 Prozent weniger Energie verbrauchen. Wie soll das gehen? Im Bauausschuss ging der städtische Immobilienexperte Thomas Werner darauf ein, wie groß die Aufgabe wirklich ist.

Das Schulzentrum in Kinderhaus ist eines von 46 Gebäuden, die auf der städtischen Sanierungsliste stehen.

Die Stadt Münster, die über rund 500 Gebäude verfügt, möchte bis 2030 in ihren Immobilien 50 Prozent der Energie und 70 der CO 2 -Immissionen einsparen. Dieses Ziel hat die Stadtverwaltung in einem vorgelegten Bericht formuliert.