Kokain-Dealer am Bremer Platz festgenommen

Polizisten haben am Bremer Platz einen Kokain-Dealer festgenommen. Ein Richter erließ noch am selben Tag Haftbefehl gegen den Mann.

Polizisten haben am Mittwoch (30.11.) am Bremer Platz einen Kokain-Dealer festgenommen. Ein Richter folgte noch am selben Tag dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den Mann. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge dealt und konsumiert der Mann bereits seit etwa ein bis zwei Jahren mit Kokain. Im vergangenen Jahr hatten Polizisten ihn bereits einmal festgenommen. Er wurde anschließend unter Auflagen aus der Haft entlassen.

"Intensive Ermittlungen der Polizei dokumentieren seitdem weitere Drogenverkäufe", heißt es in der Mitteilung der Polizei. "Zudem war er des Öfteren in gewalttätige Auseinandersetzungen innerhalb der Szene verwickelt." Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.