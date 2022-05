Kölner „Bananensprayer“ gestaltet Raum im Franziskus

Er nennt sich „Bananensprayer“, bei einem seiner Projekte hängt der Himmel voller Bananen, überhaupt ist für den Kölner Künstler Thomas Baumgärtel (fast) alles irgendwie Banane. Sein Markenzeichen, eine an Andy Warhols „Velvet-Underground“-Banane angelehnte Graffiti-Banane, befindet sich an den Außenwänden der berühmtesten Museen der Welt, von New York bis London, von Berlin bis Zürich. Und in Münster unter anderem am Eingang des Westfälischen Kunstvereins.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch