Querschnitt aus der Comedyszene

Zum 21. Mal geht die „Komische Nacht“ in Münster über die Bühnen von gleich acht Lokalitäten. Die Gäste bleiben sitzen – die acht Künstlerinnen und Künstler ziehen von Ort zu Ort.

Die „Komische Nacht“ ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In mehreren Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste einen ausgelassenen Abend – mit Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker, versprechen die Organisatoren.

In Münster steht das Event am Dienstag (18. Oktober) ab 19.30 Uhr auf dem Programm. Mit dabei sind diesmal die Lokalitäten 1648, Aposto, Besitos, Grey, Hot Jazz Club, Marktcafé, Pension Schmidt und Ristorante Artusi.

Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 30 deutschen Städten statt. In Zusammenarbeit mit den Gastronomen präsentiert die Agentur „Mitunskannman.reden.“ an diesem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten.

Fünf Comedians für je 20 Minuten

Die „Komische Nacht“ präsentiert einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Lokal treten an einem Abend gleich fünf Comedians jeweils 20 Minuten lang auf.

Bei der „Komischen Nacht“ müssen somit nicht die Gäste von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Ort zu Ort ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhalte man so ein abendfüllendes Programm, heißt es weiter.

Bei der 21. „Komische Nacht“ in Münster treten acht Künstlerinnen und Künstler auf:

Don Clarke: Erstaunlich detailgetreu schildert er Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit einer gehörigen Portion (britischem) Humor.

Beginn der 21. „Komischen Nacht“ am Dienstag (18. Oktober) ist um 19.30 Uhr, der Einlass beginnt – je nach Lokal – ab zirka 18 Uhr. Karten gibt es in den beteiligten Lokalen im Internet.