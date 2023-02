Münsters Klage gegen die Gesamtschule: Bitte schnell entscheiden!

Das wird spannend: Die Stadt Münster zieht gegen die Bezirksregierung vor Gericht, um ihren Plan, im Schulzentrum Roxel eine Gesamtschule zu gründen, entgegen deren Einschätzung durchzusetzen. Zu solchen Schritten kommt es höchst selten. So hatte auch die Bezirksregierung unlängst bestätigt, dass es ähnliche Fälle wie den speziellen Interessenskonflikt der Kommunen Münster und Havixbeck derzeit im Regierungsbezirk nirgendwo anders gebe.

Zuletzt hatte vor zehn Jahren die Stadt Emsdetten das Verwaltungsgericht Münster angerufen, weil ihr – ebenfalls wegen des interkommunalen Rücksichtsgebotes – die Gründung einer Gesamtschule versagt worden war. Das Ansinnen Emsdettens scheiterte.

Die vielleicht gute Nachricht für alle am aktuellen Streit Beteiligten ist: Die Entscheidung fiel relativ zügig innerhalb weniger Monate. Dies wäre auch im jetzigen Fall unbedingt wünschenswert, damit Münster – auf welchem Wege auch immer – im Interesse vieler Hundert Familien in den nächsten Jahren mit der Errichtung einer weiteren Gesamtschule vorankommen kann. Ob die jetzt im Schulausschuss deutlich gewordene Siegesgewissheit berechtigt ist, werden die Richter entscheiden.

Schade, dass es überhaupt so weit kommen musste. Denn, dass es für die Bezirksregierung nicht möglich war, in der Stadtregion Münster mit ihrer auch in den Umlandgemeinden perspektivisch wachsenden Bevölkerung, in dem singulären Konflikt eine kluge Lösung jenseits des Kirchturmdenkens zu finden, die Münsters Bedürfnisse und Havixbecks Sorgen berücksichtigt hätte, ist enttäuschend.

Die dringenden Bedürfnisse von 342 münsterischen Familien allein in diesem Jahr, deren Kinder keinen Gesamtschulplatz erhielten, wurden damit schlicht ignoriert.