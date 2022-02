Kontrolldruck im Bahnhofsviertel steigt

Polizeipräsident Falk Schnabel will den Kontrolldruck im Bahnhofsviertel erhöhen. In diesem Bereich ereignen sich ein Viertel aller Gewaltdelikte.

Die Zahl der Straftate ist in Münster im vergangenen Jahr um 457 Delikte auf 26 293 Fälle gesunken – der zweitniedrigste Wert in den zurückliegenden 20 Jahren, wie Polizeipräsident Falk Schnabel bei der Vorstellung der Statistik am Montag betonte. „Münster ist weiterhin eine sichere Stadt“, so die Sicht des Polizeichefs.