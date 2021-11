Konzern-Vorstand gelobt Besserung

Volker Wiegel besucht Mieter-Wohnung in Berg Fidel

Münster

Kaputte Heizungen, Wasserrohrbrüche und viele andere Mängel: Die Misere der LEG-Mieter in Berg Fidel besteht seit Jahren – ohne dass etwas geschah. Jetzt soll Bewegung in die Sache kommen. Sagt der Vorstand, der zum Kaffeetrinken in einer Mieterwohnung vorbeischaut.

Von Karin Völker