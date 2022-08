Konzerte verlegt und abgesagt

Das Konzert des New-Wave-Künstlers Drangsal, das eigentlich am Samstag (13. August) in der Sputnikhalle hätte stattfinden sollen, muss verlegt werden. Mehrere Personen der Band und Crew seien an Corona erkrankt, teilte Drangsal auf Instagram mit. „Schweren Herzens können wir daher unser Konzert nicht spielen“, schreibt der Musiker. Das Gleis 22, Veranstalter des Konzerts, teilt mit, dass mit dem 23. September (Freitag) jedoch schon ein neuer Termin an gleicher Stelle gefunden worden sei. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Ersatzlos gestrichen ist das Konzert von Turbostaat. Eigentlich sollten die Punkrocker am 25. August in der Sputnikhalle spielen. Auch hier muss der Auftritt aus Krankheitsgründen ausfallen, wie die Band mitteilt. Bereits gekaufte Karten könnten dort zurückgegeben werden, sie gekauft wurden.

Die Branche, vor allem mittlere und kleine Locations, steckt durch die Corona-Pandemie weiter in der Krise, obwohl Konzerte längst wieder möglich sind. Der Kartenverkauf läuft oft schleppend. Veranstalter vermuten als Gründe für die Zurückhaltung die Angst vor einer Ansteckung. Zudem plagen sie die zahlreichen Konzert-Verlegungen.