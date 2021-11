Kool Savas und Mando Diao beim Stadtfest in Münster

Foto:

Am Donnerstag (25. November) um 11 Uhr startet der Vorverkauf für das kommende Stadtfest „Münster Mittendrin“. Nur noch 6000 Karten sind dabei für den Samstag übrig, zudem gibt es einige bislang nicht verkaufte Restkarten für den Freitag. Dann treten Felix ­Jaehn und Querbeat auf. Rund 500 Tickets kommen wieder in den Verkauf. Keine verfügbaren Karten gibt es für den Sonntag, wenn Roland Kaiser auf dem Domplatz spielt.



Die noch erhältlichen Tickets kosten 17 Euro zuzüglich Vorverkaufs- und Systemgebühr. (0,70 € Systemgebühr plus 1,70 € VVK-Gebühr = 19,40 €). Die Karten gibt es an der Vorverkaufsstelle WN-Ticketshop, Picassoplatz 3, ebenfalls ab 11 Uhr. Der Kartenverkauf startet zeitgleich online auf www.eventim.de und an allen Eventim- / CTS-Vorverkaufsstellen. Die Zusendung der Eintrittskarten per Post ist möglich (Eventim). Anfragen zum Vorverkauf sind per E-Mail an ­­ info@­mittendrin.de zu richten. In der Münster-Information erhalten Münster-Pass-Inhaber rabattierte Tickets für die Abendveranstaltung auf dem Domplatz (solange der Vorrat reicht).



Nach dem Motto „Sicherheit geht vor“ werden die Besucherströme zum Domplatz an drei Einlassstellen geregelt und kontrolliert. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Eintrittskarten für 2020 und 2021 sind laut Veranstalter auch 2022 gültig.