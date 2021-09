Kornblum zum Oberbürgermeister gewählt

Parallel zur Bundestagswahl fand am Sonntag in Braunschweig die Stichwahl für den Oberbürgermeisterposten statt. Erfolgreich war dabei Thorsten Kornblum, ein früherer Hoffnungsträger der münsterischen SPD.

Wahl in Braunschweig

Dr. Thorsten Kornblum ist neuer Oberbürgermeister in Braunschweig.

Ein Ex-Münsteraner ist neuer Oberbürgermeister von Braunschweig. Dr. Thorsten Kornblum wurde am Sonntag mit 65,9 Prozent der Stimmen zum Stadtoberhaupt der niedersächsischen Großstadt gewählt. Der frühere münsterische SPD-Ratsherr setzte sich in der Stichwahl gegen den parteilosen Kasper Haller, der 38,8 Prozent der Stimmen erhielt, durch. Haller wurde unter anderem von der CDU unterstützt.

Der aus Meppen stammende Kornblum lebte von 2002 bis 2013 in Münster, studierte hier Jura und engagierte sich in der Bezirksvertretung West wie auch im Rat. Vielen in der SPD galt der hochintelligente, sehr eloquente Ratsherr als Hoffnungsträger, doch die Partei konnte ihn nicht halten. Über Hannover, wo Kornblum im Innenministerium arbeitete, zog es den zweifachen Familienvater nach Braunschweig, wo der neue Oberbürgermeister im vergangenen Jahr das Amt des städtischen Personaldezernenten angetreten hatte.