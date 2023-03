Kostenfreier Kompost auf den Recyclinghöfen

Bioabfall wird im Entsorgungszentrum der Abfallwirtschaftsbetriebe in Coerde zu Kompost umgewandelt. In einer Aktionswoche wird dieser Kompost nun gratis unters Volk gebracht. Und zwar zu besonderen Uhrzeiten an den Stadtteil-Recyclinghöfen.

Der Recyclinghof an der Hansestraße in Hiltrup.

Der Frühling naht und damit auch die Pflanzsaison. Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) haben deshalb eine besondere Aktion vorbereitet. „Vom 7. bis 23. März gibt es unseren aus Bio- und Grünabfällen hergestellten Qualitätskompost gratis für alle Münsteranerinnen und Münsteraner“, sagt AWM-Projektleiterin Birgit Strotmann.

Die Ausgabe erfolgt zu festen Terminen und außerhalb der regulären Öffnungszeiten an den Stadtteil-Recyclinghöfen. Abfälle werden an den Aktionsterminen nicht angenommen. „Wichtig ist, dass geeignete Gefäße und möglichst auch eine Schaufel mitgebracht werden. Wir halten an diesem Tag ausschließlich losen Kompost und keine abgepackte Ware vor. Bis zu dem Volumen eines Kofferraums oder Pkw-Anhängers kann sich jeder die gewünschte Menge selbst abfüllen“, erklärt Strotmann.

Da an den Aktionstagen kein Regelbetrieb auf den Höfen stattfindet, ist die Zufahrt mit Anhängern ausnahmsweise erlaubt. Sollten die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in den Aktionswochen zu Warnstreiks aufrufen und die AWM davon betroffen sein, kann die Aktion an diesen Tagen nicht stattfinden.

Kostenfreien Kompost gibt es an folgenden Höfen und Terminen (jeweils von 15 bis 18 Uhr):

7. März – Nienberge/Waltruper Weg 3a

8. März – Gievenbeck, Bernings Kotten

9. März – Hiltrup, Glasuritstraße 1a

14. März – Roxel, Nottulner Landweg 66

15. März – Kinderhaus, Von-Humboldt-Straße 50

16. März – Handorf, Lützowstraße 120

21. März – Mauritz, Pleistermühlenweg 118

22. März – Wolbeck, Eschstraße 79

23. März – Mecklenbeck, An der Hansalinie 21

Tipps zur richtigen Bioabfalltrennung

An den Aktionstagen besteht auch die Möglichkeit, sich zu unterschiedlichen Themen rund um die Themen Bioabfall und Kompost zu informieren. „Wir geben gerne Tipps zur richtigen Bioabfalltrennung und erklären, wie aus Bioabfall Kompost wird oder wie Kompost optimal als natürlicher Dünger zur Bodenverbesserung eingesetzt werden kann“, so Strotmann.

Weitere Informationen gibt es unter www.awm.muenster.de, für Rückfragen steht der Kundenservice der AWM unter der Telefonnummer 0251/605253 bereit.