Kran am Hafen hat neue Lackierung bekommen

Neuer Glanz für das Hafen-Wahrzeichen: Der Kran am Stadthafen I wurde in den vergangenen Monaten umfassend saniert. Nun steht er wieder an seinem gewohnten Platz.

Erfolgreiche Sanierung: Der Rhenus-Kran im münsterischen Stadthafen ist in den vergangenen Monaten optisch in seinen ursprünglichen Zustand versetzt worden. Dafür wurde laut einer städtischen Pressemitteilung zunächst die rostige Oberflächenbeschichtung abgestrahlt.

Eine neue, per Hand mit Pinsel und Rolle aufgetragene Lackierung schützt das Wahrzeichen jetzt wieder vor Wind und Wetter. Durch die Maßnahmen, die die Stadtwerke im Auftrag der Stadt Münster durchgeführt haben, soll die Stahlkonstruktion langfristig bewahrt und seine historische Substanz erhalten werden.

Kran steht wieder am ursprünglichen Platz.

Aufgrund der besseren Zugänglichkeit wurde der 36 Meter hohe Kran für die Sanierung auf den noch vorhandenen Schienen an der Hafen-Südseite zwischen zwei Gebäude geschoben. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Kran am Mittwochmorgen an seinen ursprünglichen Platz am Flechtheimspeicher zurückgekehrt.

Der Rhenus-Kran im Stadthafen wurde 1962 erbaut und erinnert an die Zeit, als jährlich noch 1,3 Millionen Tonnen Güter im Hafen umgeschlagen und in den benachbarten Speichergebäuden eingelagert wurden. Mit seiner großen Schaufel, die jetzt nach historischem Vorbild wieder leuchtend gelb lackiert ist, lud der Kran die Güter in die Speicher oder bereitstehende Eisenbahnwaggons, die sie dann über die Gleise direkt weitertransportierten.