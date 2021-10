Kranke Kinder warten am Clemenshospital in der Kälte

Aktuell steigt die Zahl der Infektionskrankheiten weiter an, auch bei Kindern. Bei akutem Behandlungsbedarf hilft die münsterische Kinderambulanz. In letzter Zeit steht sie vor Herausforderungen.

Die Kindernotfallpraxis wurde im vergangenen Jahr in diesen fünf Containern auf dem Gelände des Clemenshospitals eingerichtet. Unter Berücksichtigung eines Hygienekonzepts behandeln hier niedergelassene Ärztinnen und Ärzte.

Wer die Kindernotfallpraxis mit Infektionssymptomen aufsucht, muss bei einem erhöhten Andrang draußen in der Kälte warten. Dies hat auch eine Mutter erlebt, die am Sonntag mit ihrem fünfjährigen Sohn die Kindernotfallpraxis am Clemenshospital aufsuchte, weil der Junge Fieber und Ohrenschmerzen hatte.