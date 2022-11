Kriegsdienstverweigerung bleibt in Münster seltene Ausnahme

Seit einigen Tagen trainieren Reservisten der Bundeswehr in Münster; das neue „Heimatschutzregiment 2“ soll einen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit des Landes leisten. Zugleich wurde bekannt, dass die Zahl der Kriegsdienstverweigerer unter Reservisten in Deutschland in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreicht haben soll. Demnach sollen bis August 2022 insgesamt 190 Reservisten den Kriegsdienst verweigert haben, fast 20 Mal so viele wie im Vorjahr. Wie also steht es um die Reservisten – gerade in Münster?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper