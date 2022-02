Krisenstab kündigt Kontrollen an Karnevalstagen an

Wer sich in Münster an den Karnevalstagen nicht an die Corona-Regeln hält, muss womöglich tief in die Tasche greifen. Der Krisenstab hat nun Kontrollen und Geldstrafen angekündigt - und beobachtet eine "zunehmende Sorglosigkeit" in der Stadt.

An den bevorstehenden Karnevalstagen kann es teuer werden, sollten Regelungen der Corona-Schutzverordnung missachtet werden. Darauf weist die Stadt in einer Pressemitteilung hin. Bis zu 5000 Euro werden beispielsweise für einen unerlaubten Disco-Betrieb fällig. Ein Bußgeld von 250 Euro fällt dort individuell an, wo Kunden und Gäste trotz bestehender Verpflichtung Impfung und Test nicht nachweisen können.

"Wir setzen die ordnungsrechtlichen Vorgaben des Landes in Münster konsequent um", sagt Stadtrat Wolfgang Heuer in der Mitteilung der Stadt. "Karnevalsfeiern wie sonst üblich sind in diesem Jahr noch nicht möglich. Wir befinden uns zwar insgesamt auf einem guten Weg, aber Vorsicht ist geboten und ausschweifende Feiern passen nicht."

Stadt beobachtet "zunehmende Sorglosigkeit"

Gezielte Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) werden dies unterstützen – so kündigte Ordnungsamtsleiter Norbert Vechtel in der Sitzung des Corona-Krisenstabs am Mittwoch mit Verweis auf die "zunehmende Sorglosigkeit in der Bevölkerung" an.

Vielerorts fallen trotz bestehender Pflicht bereits die Masken, auch die Zahl der Bürgertestungen sei deutlich zurückgegangen, heißt es - von 21.000 Testungen am Montag der Vorwoche auf nun 16.700. Die Positivrate, also die Zahl der festgestellten Infektionen bei Symptomlosen, sei hingegen auf 3,3 Prozent gestiegen, sagt Dr. Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des Gesundheitsamtes.

Impfquote in Münster liegt bei 93 Prozent

Immerhin: Über 400 Personen ließen sich in der vergangenen Woche zum ersten Mal impfen, weit über 1000 sicherten sich ihre vollständige Impfung. Trotz des Einbruchs der Impfkampagne bleibe aber festzuhalten: "Mit Blick auf die in Münster überhaupt impfbare Bevölkerung haben mehr als 93 Prozent eine vollständige Impfung erhalten", sagt Schulze Kalthoff. Nun gelte es, die Auffrischungsimpfungen zu intensivieren. Schulze Kalthoff: "Hier stehen wir derzeit mit rund 229 000 'Boostern' bei 76 Prozent, da ist noch Luft nach oben."

Noch unklar bleibt indes ein Liefertermin für den neuen Totimpfstoff Novavax, gleiches gilt auch für die Menge an Impfdosen. "Bislang gibt es noch keine Rückmeldung des Landes zur Zuteilung, wir hoffen hier auf eine zeitnahe Information", so Wolfgang Heuer als Leiter des Krisenstabs.