Kultur wird die Zukunft der Stadt entscheidend prägen

Ohne Kultur ist die Stadt ganz schön leer. Darüber wird beim Stadtforum zu reden sein. Foto: Martin Gerten dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Welche Bedeutung kommt der Kultur in der Innenstadt und den Stadtteilen zu? Wie kann Kultur systematisch in die Stadtplanung einbezogen werden? Und wie kann Stadtkultur nachhaltig gesichert und zukunftsfähig weiterentwickelt werden? Das Stadtforum „StadtKultur | KulturStadt“ möchte diesen und weiteren Fragen am 18. November nachgehen. Es behandelt die fünf Schwerpunktthemen „Kultur und Innenstadt“, „Kultur und Stadtteile“, „Kultur und Wissenschaftsstadt“, „Vielfältige und starke Stadtkultur“ und „Kultur und Stadtplanung“.

MEHR ZUM THEMA Szenarien für die Zukunft der Stadt Wie Münster ab 2030 aussehen könnte

Das Stadtforum wurde laut Pressemitteilung gemeinsam von Kulturamt, Münster Marketing und Stadtplanungsamt sowie von Teilen der Kulturszene vorbereitet. Zu Gast sind Gerhart R. Baum (Vorstandsvorsitzender Kulturrat NRW) und Dr. Hilke Marit Berger (Hafen­City Universität Hamburg), um mit ihrem Blick von außen einen Impuls zu geben.

Anmeldung ab sofort

Das Stadtforum findet ab 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) im Congress-Saal der Halle Münsterland statt. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist ab sofort möglich, die Anzahl der Plätze begrenzt. Es gilt die dann aktuelle Fassung der Coronaschutzverordnung, wonach beim Einlass voraussichtlich ein gültiger 3G-Nachweis zusammen mit einem Ausweis vorgelegt werden muss.

Bereits 2019 und 2020 haben vor der Corona-Pause Stadtforen stattgefunden; die Ergebnisse sind in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept eingeflossen. Am 29. September hat der Rat der Stadt die „MünsterZukünfte“ einstimmig beschlossen – wie auch die Durchführung weiterer Stadtforen.

Beim Zukunftsprozess „MünsterZukünfte 20 | 30 | 50“ sind Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik aufgerufen, gemeinsam Antworten auf Zukunftsfragen zu finden.