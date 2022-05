Andy Warhols Marilyn kommt nach Münster

Für fast 200 Millionen Dollar wurde am Montag im New York ein Siebdruck von Andy Warhol versteigert, der die Schauspielerin Marilyn Monroe zeigt. Ab kommenden Samstag ist das gleiche Motiv im münsterischen Picasso-Museum zu sehen - mit einem entscheidenden Unterschied...

Ein Siebdruck von Andy Warhol aus dem Jahr 1964 ist seit Montag das teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts. In New York wurde das Bild, das die legendäre US-Schauspielerin Marilyn Monroe zeigt, für 195 Millionen Dollar versteigert. Gute Nachricht für alle Warhol-Fans: In Münster kann ab Samstag das gleiche Motiv bewundert werden.