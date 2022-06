Kunst um Krisen und Katastrophen

Künstlerspeicher am Hafen lädt zum „open house“

Münster

Es ist kühl im alten Gemäuer. An diesem Wochenende nicht der schlechteste Grund, in den Atelierspeicher II am Hafen zu gehen. Die besseren Gründe sind die aktuellen Arbeiten der fast vier Dutzend Künstler.

Von Gerhard H. Kock