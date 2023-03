Kunstkurs fertigt ungewöhnliche Körperskulpturen

Eine Verlängerung für den Arm, ein Mensch als Stehlampe: Der Kunst-Grundkurs in der Q2 des Gymnasiums Wolbeck hat aus Pappe und Karton Körperskulpturen genäht. Inspiriert wurden die Schüler von der Künstlerin Rebecca Horn.

Ein Resultat des Unterrichtsprojekts der Kunst-Grundkurse in der Q2 des Gymnasiums Wolbeck.

Was erweitert einen menschlichen Körper, was schränkt ihn ein? Vielleicht ein und dasselbe? Solche Gedanken können sich Besucher einer Ausstellung im Pädagogischen Zentrum im Schulzentrum Wolbeck machen.

So erklärt einer der Schüler der Q2 aus den zwei beteiligten Kunstkursen, sie hätten mit einem Aufsatz für den Arm aus Pappe begonnen – und dann festgestellt, dass sie den Arm zwar verlängere, aber auch seine Bewegungsfähigkeit einschränkt. Eine andere der teils komplexen Konstruktionen aus Karton-Teilen lässt sich auf zwei Arten am Körper tragen – und einmal schränkt sie, am Hals, die Bewegung ein, auf dem Kopf das Blickfeld. Ein anderes Objekt wird mit einem Menschen daran zu einer Stehlampe.

Inspiriert von der Künstlerin Rebecca Horn

Von der Skizze zur Körperskulptur zum Kartonobjekt zur fotografischen Inszenierung: Die Kurse der Lehrerinnen Gabriele Krafeld und Annika Berghammer verfolgten das Thema Körpereinschränkung und Körpererweiterung, inspiriert unter anderem von der international renommierten Künstlerin Rebecca Horn. Anschließend wählten sie aus, was sie ausstellen wollten.

Der Kunst-Grundkurse in der Q2 des Gymnasiums Wolbeck hat Körpererweiterung aus Pappe hergestellt. Foto: Andreas Hasenkamp

Dazu gehören neben fünf Papp-Objekten auch großformatige Fotografien, die mehrere Verwendungen abbilden. Die Lehrerinnen waren beeindruckt von der „Atelier-Atmosphäre“ – es wurde sehr konzentriert und still gearbeitet. Ebenso beeindruckt waren sie vom handwerklichen Fleiß und den gekonnten Umgang mit dem ungewöhnlichen Material, das geformt und verbunden sein will. Nicht zuletzt: Das Meiste an den vielen Einzelteilen, die auch Mechanismen enthalten, ist filigran genäht, nur weniges geklebt.

Direktoren Edith Verweyen-Hackmann stieß hinzu und ließ sich einiges erklären und lobte: „Das ist sehr beeindruckend.“ Fotos sind bereits auf der Homepage des Gymnasiums zu sehen – die Originale bis Ende April im Pädagogischen Zentrum. Die Q2 geht im März in die letzte Phase vor dem Abitur. Eine Installation von Rebecca Horn findet sich in Münster, im Zwinger: „Das gegenläufige Konzert“.