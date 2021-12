Kurzfristige Umleitung auf der Umgehungsstraße in Münster

Auf der Umgehungsstraße müssen Autofahrerinnen und Autofahrer am Dienstagabend (14. Dezember) kurzfristig eine Umleitung fahren. Der Verkehr in Fahrtrichtung Warendorf wird umgeleitet.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Münster müssen sich am Dienstagabend (14. Dezember) kurzfristig auf eine Umleitung an der Umgehungsstraße einstellen. Wie der Straßenbaubetrieb Straßen-NRW mitteilt, wird der Verkehr auf der B54 in Fahrtrichtung Warendorf ab der Wolbecker Straße über die Mondstraße umgeleitet.

Ab 20 Uhr wird laut der Mitteilung streckenweise die gelbe Baustellenmarkierung auf der B51 im Bereich Trog Mauritz erneuert. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, kann der Verkehr wieder über die Umgehungsstraße in beiden Richtungen fahren.