Lamberti-Tanne auf dem Prinzipalmarkt aufgestellt

In der Innenstadt ist mittlerweile unverkennbar, dass die Adventszeit näher rückt. Die Weihnachtsmärkte werden aufgebaut, am Donnerstagmorgen wurde zudem die große Lamberti-Tanne aufgestellt.

Am Montag (21. November) werden in Münster die Weihnachtsmärkte 2022 eröffnet. Traditionell wird zur offiziellen Eröffnung die Beleuchtung der Lamberti-Tanne eingeschaltet. Die große Tanne wurde am heutigen Donnerstag auf dem Prinzipalmarkt angeliefert.

Die Tanne, die in diesem Jahr aus einem Vorgarten in Gütersloh kommt, wurde am Morgen vor die Kirche gebracht und mit einem großen Kran aufgestellt. Es handelt sich um eine 18 Meter hohe Colorado-Tanne. Der Baum wurde am Mittwoch gefällt und soll nun in Münsters Innenstadt für weihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Wegen der Energiekrise wird die Tanne nach Angaben der Stadt nicht mehr mit 400 Metern Lichterkette geschmückt, sondern mit 250 LED-Lämpchen. Die Lichterkette wird am Freitag (18. November) angebracht.