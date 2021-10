Land NRW fördert Ausbau mit 35 Millionen Euro

Münsters Hauptkläranlage in Coerde wird ausgebaut. Bei weiterhin steigender Bevölkerungszahl in Münster müssten die Kapazitäten der Anlage erweitert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Mit einer vierten Reinigungsstufe wird zudem die Reduzierung von Mikroschadstoffen möglich sein. Außerdem sollen durch den Austausch des Belüftungssystems Energie und Kosten eingespart werden.

Die Gesamtkosten des Ausbaus der Hauptkläranlage werden voraussichtlich rund 115 Mio. Euro betragen. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert über die NRW-Bank das Projekt mit 35 Mio. Euro. Die Fördermittel für den Ausbau der Hauptkläranlage wirken sich positiv auf die Gebühren aus.

Übergabe bei Besuch in den Rieselfeldern

Ministerialdirigent Hans-Jörg Lieberoth-Leden, zuständiger Abteilungsleiter vom nordrhein-westfälischen Umweltministerium, übergab am Mittwoch (27.10.) den Förderbescheid Stadtbaurat Robin Denstorff in direkter Nachbarschaft zur Hauptkläranlage bei einem Besuch in den Rieselfeldern in Münster-Coerde.

"Ich freue mich, dass wir heute mit der Übergabe der Förderbescheide grünes Licht für die Erweiterung der Abwasser- und der Mikroschadstoff-Behandlungsanlage in Münster geben können. Der Ausbau stellt einen Meilenstein in der Abwasserentsorgung und -aufbereitung der Stadt Münster dar und wird zu einer weiteren Schadstoffreduzierung im Wöstebach und letztlich auch der Ems führen", sagte Lieberoth-Leden.

„ Die Planung ist so flexibel gestaltet, dass auch zukünftige Ansprüche an die Abwasserreinigung mit weiteren Reinigungsverfahren baulich integriert werden können. “ Michael Grimm, Leiter des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Stadtbaurat Robin Denstorff: "Mit der Erweiterung der Kapazitäten und den verbesserten Filterfähigkeiten der Hauptkläranlage werden wir den veränderten Anforderungen an die Reinigung des Abwassers gerecht."

1975 erbaut, 1992 erweitert

Nach einer rund vierjährigen Planungsphase soll nun in Kürze von der Bezirksregierung Münster die Genehmigung für den Ausbau der Hauptkläranlage erteilt werden. Mit Errichtung der vierten Reinigungsstufe können Mikroschadstoffe wie etwa Medikamentenrückstände und zum Teil auch Mikroplastik im Abwasser reduziert werden. So soll die Gewässerökologie in den Rieselfeldern wie auch in Aa und Ems entsprechend der EU-Wasserrahmenrichtlinie verbessert werden.

Hans-Jörg Lieberoth-Leden vom NRW-Umweltministerium (Mitte) übergab Stadtbaurat Robin Denstorff (3.v.l.) den Förderbescheid des Landes für den Ausbau von Münsters Hauptkläranlage. Mit dabei der Leiter des Amtes für Mobilität und Tiefbau, Michael Grimm (2.v.r.), sowie Hans-Jürgen Fragemann (Ministerium), Dr. Ulrich Robecke (Amt für Mobilität und Tiefbau), Ralph Ishorst und Sven Heider von der NRW.Bank (v.l.). Foto: Amt für Kommunikation, Stadt Münster

Der Ausbau der Hauptkläranlage - 1975 erbaut und 1992 erweitert - trägt auch dem Bevölkerungswachstum in Münster Rechnung. Durch die Erweiterung sollen die Kapazitäten von 335.000 auf 444.200 so genannten Einwohnerwerten steigen. Der Austausch des Belüftungssystems durch eine effizientere Technologie führt zu einer teilweisen Kompensation des Energiemehrbedarfes durch die vierte Reinigungsstufe. Noch in diesem Jahr werden die ersten Bauleistungen für die Maßnahmen an der Hauptkläranlage ausgeschrieben. Der erste Spatenstich soll Ende 2022 erfolgen, der Ausbau der Hauptkläranlage voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit.