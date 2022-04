Wahlkreis 83 reicht von Altenberge bis Handorf - und wird von Münster dominiert

Münster/Altenberge

Bei der Landtagswahl 2022 in Münster ist so einiges anders. Die Stadt ist in drei Wahlkreise aufgeteilt. Einer davon ist "Wahlkreis 83: Münster I/Steinfurt IV". Doch wer wählt dort und wer steht zur Wahl? Ein Überblick.

Von Klaus Baumeister