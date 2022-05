So haben die neuen Landtagsabgeordneten den Wahlabend erlebt

Die Wahlnacht war kurz – nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen um gleich zwei Direktmandate in Münster. Die Arbeit vor allem für die neuen Landtagsabgeordneten Dr. Robin Korte und Dorothea Deppermann geht jetzt erst so richtig los.

Dorothea Deppermann und Robin Korte am Wahlabend: Da studierten die beiden grünen Gewinner der Landtagsmandate noch die Auszählungsergebnisse.

Die Züge von Münster Richtung Düsseldorf haben ab sofort zwei neue Dauerfahrgäste: Dr. Robin Korte (34) und Dorothea Deppermann (38). Die beiden neu in den Landtag einziehenden grünen Abgeordneten aus Münster fahren am Dienstagmorgen zu ihrer ersten Fraktionssitzung, die von der Münsteranerin Josefine Paul geleitet wird. Paul zieht über die Reserveliste erneut in den Landtag ein.