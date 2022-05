Fast 74.000 Münsteraner haben schon abgestimmt

Ein knappes Drittel der Wahlberechtigten in Münster hat sechs Tage vor Landtagswahl schon per Briefwahl abgestimmt. Wenn es um die Auszählung der Stimmen geht, sieht es anders aus: Es fehlen noch immer Wahlhelfer.

Schon fünf Tage vor dem Wahlsonntag am 15. Mai gibt es in Münster einen neuen Rekord: Die Briefwahl wird auch bei der Landtagswahl immer beliebter. Schon bis Montagmittag wurden in Münster mit 73.988 ausgestellten Wahlscheinen nach Briefwahlantrag fast 12.000 Briefwähler mehr gezählt als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren.