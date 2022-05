Auf den Wahlkreis 84, in dem sie das Direktmandat für die CDU holen will, hat sich Teresa Küppers ganz bewusst beworben, wie sie in einer mittäglichen Auszeit vom Wahlkampf erzählt. „Ich habe viele Berührungspunkte, weil ich hier Wohngemeinschaften betreue.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch