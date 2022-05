Was Erstwähler vor der Wahl bewegt

Frida Reinhardt darf am Sonntag zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Stimme abgeben. Die 18-jährige Münsteranerin will „auf jeden Fall“ wählen gehen. Das ist ihr sehr wichtig, schließlich kann sie endlich mitbestimmen und ihrer politischen Meinung per Wahlzettel Ausdruck verleihen, wie die Schülerin des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums sagt. Ihr Mitschüler Luca Wlecke sieht das ganz genauso und hat bereits per Briefwahl abgestimmt.

