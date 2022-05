Robin Korte kämpft für Klimaschutz

Der 34-jährige Robin Korte ist seit 2020 Ratsherr. Bereits zehn Jahre ist er bei den Grünen aktiv. Im „Wahlkreis 84: Münster II“ tritt er nun bei der Landtagswahl 2022 an.

Der 34-jährige Robin Korte, promovierter Lebensmittelchemiker beim hiesigen Chemischen Landes- und Veterinäruntersuchungsamt, Ratsherr seit 2020, ist so kurz vor der Landtagswahl viel beschäftigt. Bei den Grünen ist Korte, der mit seiner Frau und dem vier Monate alten Sohn im Hansaviertel wohnt, seit knapp zehn Jahren aktiv. Bevor er für die Grünen in den Rat einzog und Sprecher des Umweltausschusses wurde, war er acht Jahre lang als sachkundiger Bürger in mehreren Ausschüssen tätig.