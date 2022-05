Münster III/Coesfeld III: So hat der Wahlkreis 85 gewählt

Foto:

.. . fünf weitere Wahlkreisbewerber und -bewerberinnen im Wahlkreis 85 Münster III / Coesfeld III. Sie haben jedoch keine realistischen Chancen auf das Direktmandat. Nominiert sind:



Linda Belau für die FDP, 29 Jahre alt, Lehramtsanwärterin, geboren und wohnhaft in Münster



Ralf Pöhling für die AfD, 50 Jahre alt, Sicherheitskraft, geboren und wohnhaft in Münster



Joshua Samuel Strack für die Linken , 23 Jahre alt, Student, geboren in Helmstedt, wohnhaft in Remscheid und Münster



Ulrich Hill für die Partei, Partei für Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, 39 Jahre alt, Student, geboren und wohnhaft in Münster



Dr. Torsten Stölting für Volt, 43 Jahre alt, Medica Scientific Liaison Manager, geboren in München, wohnhaft in Münster