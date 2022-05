Münster II: So hat der Wahlkreis 84 gewählt

Foto:

. . . sechs Wahlkreisbewerber und -bewerberinnen, die jedoch keine realistischen Chancen auf das Direktmandat haben. Nominiert sind:



Martin Gerhardy für die FDP; 56 Jahre alt, Jurist, geboren in Osterode, wohnhaft in Münster



Richard Mol für die AfD, 53 Jahre alt, Privatier, geboren in Gronau, wohnhaft in Münster



Ulrich Thoden für die Linken, 48 Jahre alt, Lehrer, geboren und wohnhaft in Münster



Heidi Pelster für die Partei, Partei für Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, Rentnerin, 47 Jahre alt, geboren in Freckenhorst, wohnhaft in Münster



Victor Schmidt für die Moderne Soziale Partei, 21 Jahre alt, Student, geboren und wohnhaft in Münster



Martin Grewer für Volt, 34 Jahre alt, Chemiker, geboren in Dorsten, wohnhaft in Münster