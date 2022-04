In Münster fehlen noch Wahlhelfer

Gut drei Wochen vor dem Termin der Landtagswahl kann in Münster bereits auf zwei Wegen gewählt werden. Für den 15. Mai fehlt derweil noch ein kleiner Teil der benötigten Wahlhelfer.

Landtagswahl in NRW 2022

Das Hauptwahlbüro an der Salzstraße 26 hat von montags bis samstags bereits geöffnet. Wahlbescheid und Personalausweis oder Reisepass sind unbedingt mitzubringen.

Die Umfragen prophezeien zwar ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD, thematisch mag dagegen so mancher meinen, der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen vor der anstehenden Landtagswahl am 15. Mai habe noch Luft nach oben. Immerhin: Bei der Stadt Münster laufen die Vorbereitungen auf die Wahl offenbar nach Plan.