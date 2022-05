Landwirte hoffen auf Regen

Seit einigen Jahren regnet es weniger als im langjährigen Durchschnitt. Darunter leiden nicht zuletzt die Landwirte. Nun arbeiten sie an Strategien, um die Folgen des Klimawandels in den Griff zu bekommen.

Auch wenn es in den vergangenen Tagen etwas geregnet hat – seit Jahresbeginn ist, wie in den Jahren zuvor, deutlich weniger Niederschlag gefallen als im langjährigen Mittel. Unsere Zeitung hat mit Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster, darüber gesprochen, was das für die Landwirte bedeutet, die aktuell zudem unter den Folgen des Ukraine-Krieges zu leiden haben.