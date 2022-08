Lange Haft für Gewerbe-Einbrecher

Aus dem Knast in den Knast: Das gilt für einen 26 Jahre alten Rumänen, den das Landgericht Bielefeld jetzt als Mitglied einer Einbrecherbande, die auch in Münster aktiv war, verurteilt hat. Bemerkenswert: Die Taten liegen mehr als vier Jahre zurück. Die Zeit dazwischen hat der 26-Jährige überwiegend in einem rumänischen Gefängnis verbracht – jetzt hat er weitere 44 Monate in einem deutschen vor sich.

