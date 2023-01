Ein Abend über Hildegard von Bingen

Im LWL-Museum dreht sich am 13. Januar alles um Hildegard von Bingen (kl. Foto).

Beim nächsten langen Freitag im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster am 13. Januar dreht sich alles um die Universalgelehrte und Nonne Hildegard von Bingen. Ab 18 Uhr ist der Eintritt in das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) frei. Bis Mitternacht können Besucherinnen und Besucher die Ausstellungen sowie die Sammlung mit kostenlosen Rundgängen und einem vielfältigen Programm entdecken.

Hildegard von Bingen lebte zur Zeit Kaiser Barbarossas. In Briefen kritisierte sie den mittelalterlichen Kaiser. Die Ausstellung „Barbarossa. Die Kunst der Herrschaft“ (bis 5. Februar) thematisiert unter anderem die Beziehung zwischen dem Kaiser und der Geistlichen.

Vortrage über Rolle von Frauen im Mittelalter

Zur Rolle von Frauen im Mittelalter gibt es ab 18.30 Uhr einen Vortrag der Historikerin Prof. Dr. Amalie Fößel von der Universität Duisburg-Essen. Fößel forscht zum Thema Gender im Mittelalter.

Das Ensemble für mittelalterliche Musik Ala Aurea um Maria Jonas und Susanne Ansorg verarbeitet musikalisch die Briefe Hildegard von Bingens. Die Musikerinnen spielen ab 19.30 Uhr im Auditorium. Ab 20.30 wird der Film „Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen“ aufgeführt.

Kräutertrunk und Plätzchen

Im Foyer lädt das LWL-Museum zum Sticken mit Silberfäden ein, es gibt einen Kräutertrunk und Plätzchen nach Rezepten von Hildegard von Bingen. Dazu wird mittelalterliche Popmusik, sogenanntes Bardcore, gespielt. In den offenen Ateliers lernen Besucher, aus Naturmaterialien Farben herzustellen und sie können Pflanzen zeichnen.

Den ganzen Abend gibt es Kurztouren zu den aktuellen Ausstellungen sowie ein breites Angebot an Touren durch die Sammlung. Diese Touren können vorab für zwei Euro gebucht werden. Das komplette Programm mit allen Uhrzeiten gibts unter lwl-museum-kunst-kultur.de.