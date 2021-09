Langes Warten auf neue Sirenen

Ein stadtweites Sirenen-System soll in Münster entstehen, um die Bevölkerung im Ernstfall wirksam warnen zu können. Doch das Vorhaben stockt. Die CDU fordert unterdessen mehr Tempo.

Die CDU-Politiker Jan Gebker (v.l.), Stefan Leschniok und Frank Sölken fordern mehr Tempo bei der Inbetriebnahme der Sirenen; hier vor einer Mastanlage am Feuerwehrhaus Gremmendorf (kl. Foto).

Nach dem Ende des Kalten Kriegs sind sie nach und nach von den Dächern verschwunden. Aber in den vergangenen Jahren haben Sirenen angesichts von Wetterkapriolen und Naturkatastrophen vielerorts eine Renaissance erfahren – auch in Münster, wo 2014 sintflutartige Regenfälle die Stadt in großen Teilen unter Wasser setzten.