Lars Beusker in New York ausgezeichnet

Der "Beste Naturfotograf" der Welt kommt aus dem Münsterland. Dass er diese Auszeichnung erhält, weiß Lars Beusker schon länger. Nun hat er den Preis in New York entgegengenommen.

Lars Beusker (r.) mit seinem Sohn Willem bei der Auszeichnung in New York.

Zum besten „Naturfotografen der Welt“ wurde der 49-jährige Lars Beusker am Wochenende in New York ausgezeichnet. Wie berichtet, gewann er außerdem den ersten Preis in der Kategorie „Wildtiere“, die Auszeichnung fand in den New Yorker Splashlight-Studios im Rahmen der Lucie-Award-Gala statt und wurde von den „International Photography Awards“ (Ifp) durchgeführt.

„Diese Auszeichnung ist eine riesige Überraschung und eine große Ehre für mich“, so der Familienvater, der in Münster geboren ist und mit seiner Verlobten und seinem Sohn in Oelde wohnt. Zur Verleihung des Preises war die Familie zu dritt in die USA geflogen, die Feierlichkeiten waren für Beus­ker „ein großes Highlight“.

Nähe zu Löwen und Elefanten

Seine Motive zeichnen sich durch die Nähe zu Löwen und Elefanten aus: „Ich strebe danach, die Persönlichkeit des Tieres einzufangen.“ Zuletzt ist sein Sohn Willem in den Betrieb in Oelde mit eingestiegen. Beusker fotografiert seit seinem 15. Lebensjahr in Schwarz und Weiß, die Landschaft Afrikas hat es ihm besonders angetan.