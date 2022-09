„Laufen ist mein Lebensziel“

Laufen, rennen, schwitzen – für den 77-jährigen Karl Heisterkamp gehört der Münster-Marathon zum festen Programm im Kalenderjahr. Vor dem Start am Sonntag haben wir mit ihm über seine Leidenschaft gesprochen.

Karl Heisterkamp läuft am Sonntag zum 20. Mal den Münster-Marathon

32 Frauen und Männer können sich beim Münster-Marathon als „Treueläufer“ bezeichnen. Sie haben keine der bisherigen 19 Auflagen verpasst. Einer von ihnen ist der 77-jährige Karl Heisterkamp. Geht es nach dem Sportler aus Emsdetten, dann soll dies noch einige Jahre der Fall sein. Am Wochenende feiert auch er ein Jubiläum. Er ist einer von mehr als 9000 Läufern und geht zum 20. Mal in Münster an den Start.