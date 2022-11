Lebensmittel gegen Naturbilder?

Am Freitag van Gogh in Rom, am Samstag Goya in Madrid: Im Prado klebten sich zwei junge Menschen an die Rahmen berühmter Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya, wie dpa berichtete. Das Museum teilte am Sonntag mit, der betroffene Saal sei für den Publikumsbesuch wieder geöffnet. „Wir lehnen es ab, dass das kulturelle Erbe durch die Verwendung als Protestmittel in Gefahr gebracht wird“, so das Museo Nacional del Prado. Bei dem Protest vom Samstag seien nach einer ersten Überprüfung nur die Rahmen leicht beschädigt worden. Die Aktivisten klebten sich mit jeweils einer Hand an den Rahmen fest. Zuvor hatte die Aktivistin auf die Wand zwischen den Gemälden „+ 1,5 C“ geschrieben. Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ist das Ziel festgehalten, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch