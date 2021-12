Leckereien für Gefängnisinsassen

Weihnachten in Gesellschaft der Familie und Freunden – so feiern die meisten Menschen das Fest am liebsten. Doch das ist nicht allen vergönnt. Inhaftierte müssen auch die Feiertage alleine und ohne Kontakt zur Außenwelt verbringen. Das Gefühl von Einsamkeit ist gerade an den Festtagen besonders stark.

Um diesem Gefühl wenigstens ein bisschen entgegenzuwirken, veranstaltet der Hilfeverein „Chance e.V.“ jedes Jahr die sogenannte Weihnachtspaketaktion. Dabei möchte der Verein nach eigenem Bekunden besonders den bedürftigen Gefängnisinsassen mit selbst gepackten Weihnachtspäckchen eine kleine Freude bereiten. Die Spendenaktion hat seit vielen Jahren Tradition und erreicht die in Münster und im Umkreis liegenden Justizvollzugsanstalten Nordrhein-Westfalens.

Chance e.V. bittet um Spenden

Befüllt mit Kaffee, Plätzchen, Schokolade und Tabak werden die Päckchen persönlich an die Insassen ausgehändigt. Diese Geste berühre viele von ihnen sehr und sie freuten sich, dass an sie gedacht wurde, heißt es.

Um auch in diesem Jahr möglichst vielen Gefangenen eine Freude bereiten zu können, bittet der Verein um Spenden.

IBAN: DE72 3702 0500 0007 2297 01; BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Weihnachtspäckchen. Fragen beantwortet Carolin Keune, Beratungsstelle Chance e.V. unter 02 51/6 20 88 21 oder E-Mail: c.keune@chance-muenster.de.