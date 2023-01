General-Sanierung vorerst abgesagt

Die Bewohner der über 600 Mietwohnungen der LEG in Berg Fidel werden sich mit Blick auf eine umfassende Modernisierung des Viertels noch länger gedulden müssen – entgegen der Erwartungen und der bisherigen Ankündigungen des Vermieter LEG. Der Wohnungskonzern verteilte am Dienstag an alle Mieter in Berg Fidel ein Schreiben, das darauf hinweist, dass die Generalsanierung der Häuser nun vorerst nicht stattfinden kann. Als Grund führt die LEG globale Rahmenbedingungen an: „Wir haben Krieg in Europa, eine sehr hohe Inflation – insbesondere bei den Baukosten – und dazu steigende Zinsen sowie ein deutlich unsicheres Umfeld an Förderungen durch Bundesmittel“, heißt es in dem Brief.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper